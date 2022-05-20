Вашингтонский визит главы МИД Армении потерпел фиаско

Министр иностранных дел АрменииАрарат Мирзоян в Вашингтоне не поднимал вопросов, касающихся статуса Карабаха и права наций на самоопределение. В глобальном плане вашингтонский визит Мирзояна потерпел фиаско

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом пишет политолог Сурен Саргсян.

"30-летие установления армяно-американских отношений стало серьезным поводом для переосмысления и обновления повестки двусторонних отношений, чего, однако, не произошло.

В честь 30-летнего юбилея установления двусторонних отношений американцы провели встречу на уровне госсекретаря. К сожалению, эта встреча не была использована для обсуждения серьезных вопросов повестки дня или продвижения повестки, исходящей из наших интересов.

Вместо этого был подписан документ о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики, который не имеет ничего общего с жизненными интересами Армении - это американская повестка, и американцы подписывают этот документ с десятками развивающихся стран.

В ходе около десятка встреч Арарат Мирзоян не поднимал вопросов, касающихся статуса Карабаха, признания его независимости и права наций на самоопределение.

По части Конгресса: почему вы постоянно общаетесь с одними и теми же конгрессменами? Вы не знаете имен других конгрессменов или сенаторов? В США есть 100 сенаторов и 435 конгрессменов. У вас нет желания завести новых друзей?

С участием Мирзояна была организована встреча в мозговом центре Atlantic Council (вы не знаете другого мозгового центра), в которой приняли участие всего 20 человек, в том числе сотрудники посольства и официальная делегация.

Было видно, что армянская сторона хотела "урвать" от Вашингтона несколько важных месседжей для их использования на внутриполитическом поле. В частности, мессиджи, которые касались американской поддержки реформ правительства Армении. Это предложение слышали все без исключения правительства Армении. От этого нужно извлекать выгоду, а не превращать данное предложение в предмет внутриполитических дивидендов.

Активные путешествия - не свидетельство эффективной дипломатии.

Было ошибкой ехать в Вашингтон по такому важному случаю с такой жалкой повесткой", - написал Саргсян.