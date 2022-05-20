Джейхун Байрамов принимает участие в заседании Комитета министров СЕ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в 132-м заседании Комитета министров Совета Европы (СЕ) в Турине.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.

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