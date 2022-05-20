https://news.day.az/politics/1463478.html Джейхун Байрамов принимает участие в заседании Комитета министров СЕ - ФОТО
Джейхун Байрамов принимает участие в заседании Комитета министров СЕ - ФОТО
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в 132-м заседании Комитета министров Совета Европы (СЕ) в Турине.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации азербайджанского внешнеполитического ведомства в Twitter.
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