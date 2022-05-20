Состоялась встреча в видеоформате министров здравоохранения стран Движения неприсоединения

20 мая в формате видеоконференции состоялась встреча министров здравоохранения стран-членов и стран-наблюдателей Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана, приветствуя участников, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что Азербайджан внес важный вклад в реализацию международных инициатив, и пожелал успехов работе международной конференции.

Видеоконференция, прошедшая под модераторством министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева, организована в преддверии 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с целью обсуждения министрами здравоохранения стран-членов и стран-наблюдателей Движения неприсоединения глобальных проблем здравоохранения и путей их решения.

Отметив ответственный подход Азербайджана к председательству в Движении в начале 2020 года, когда страны мира столкнулись с пандемией коронавируса (COVID-19), Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан выступил с рядом инициатив по мобилизации глобальных усилий в борьбе с пандемией: "По предложению Президента Ильхама Алиева в декабре 2020 года была организована специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом, на уровне глав государств и правительств. Азербайджан также внес добровольный финансовый вклад в ВОЗ в размере 10 миллионов долларов США, половина из которых была прямой помощью членам Движения неприсоединения. Кроме того, для поддержки борьбы с коронавирусом более чем 30 странам, в том числе членам Движения неприсоединения, была оказана гуманитарная и финансовая помощь. Азербайджан безвозмездно передал четырем странам 150 тысяч доз вакцины от коронавируса".

В своих выступлениях министры здравоохранения стран-членов Движения неприсоединения и стран-наблюдателей высоко оценили выражение Азербайджаном открытого недовольства "вакцинным национализмом". Они отметили, что неравное и несправедливое распределение вакцин между государствами лишает страны-члены Движения неприсоединения возможности защитить свое население.