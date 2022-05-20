Азербайджан и Сербия обсудили развитие туристического потенциала

20 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем в рамках заседания Комитета министров Совета Европы в Турине (Италия).

Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече было выражено удовлетворение текущим состоянием отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией. Министры обсудили перспективы развития в экономической, торговой, политической, гуманитарной и других сферах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о скором вступлении в силу "Соглашения между правительствами Азербайджана и Сербии о взаимном снятии визового требования для лиц, имеющих общегражданские паспорта", сотрудничестве в области гражданской авиации, а также возможности эффективного использования туристического потенциала между двумя странами.

Министры также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.