Джейхун Байрамов встретился с ректором Туринского политехнического университета

Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и ректором Туринского политехнического университета Гвидо Саракко.

Как сообщили Day.Az в пятницу в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как значение гуманитарной сферы в укреплении азербайджано-итальянского стратегического партнерства, в частности роль, которую будет играть итальяно-азербайджанский университет, и сотрудничество с туринским Политехническим университетом в создании программ по инженерным специальностям в итальяно-азербайджанском университете.

Во встрече также принял участие член Сената Италии из города Турин, председатель Постоянной комиссии Сената, заместитель председателя Ассоциации межпарламентской дружбы Азербайджан-Италия в парламенте Италии сенатор Мауро Марино.