Сегодня состоится последнее заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании будут рассмотрены все обращения, поступившие в комиссию.

Отметим, заседания комиссии проводятся в связи с помилованием, предусмотренным по случаю Дня Независимости 28 мая.

На сегодняшний день комиссия рассмотрела более 500 обращений.