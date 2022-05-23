https://news.day.az/politics/1464088.html Сегодня состоится последнее заседание Комиссии по вопросам помилования
Сегодня состоится последнее заседание Комиссии по вопросам помилования
Сегодня состоится последнее заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании будут рассмотрены все обращения, поступившие в комиссию.
Отметим, заседания комиссии проводятся в связи с помилованием, предусмотренным по случаю Дня Независимости 28 мая.
На сегодняшний день комиссия рассмотрела более 500 обращений.
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