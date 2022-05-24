Жизнь в Армении становится хуже с каждым днем

Автор: Ибрагим Алиев

Нищета, огромный госдолг, безработица и, как следствие, массовая эмиграция из страны - это то, чем характеризуется современная Армения. Жизнь в стране изо дня в день становится все хуже, что увеличивает демографические и социальные проблемы ее населения.

Недавно мы приводили отчет Всемирного Банка, в котором говорилось о том, как скоро каждый третий армянин будет нищим. Прогноз оправдался.

Как стало известно сегодня, государственный долг Армении за 4 года вырос на 2,58 млрд. долларов или на 37,6%. В апреле этот показатель увеличился на 91,3 млн. долларов, составив 9,45 млрд. долларов. Только в 2021 году госдолг увеличился на 1,25 млрд. долларов, а за 4 месяца этого года на 222 млн. долларов. Существенная часть этих денег использовалась Центральным банком для стабилизации обменного курса.

Ныне госдолг на душу населения составляет около 3200 долларов. При этом увеличение этого показателя не способствовало хотя бы пропорциональному росту ВВП. За четыре года было потрачено 2,45 млрд. долларов долга, однако номинальный ВВП Армении увеличился примерно на 1,6 миллиарда долларов, а средний уровень бедности вместо того, чтобы снизиться, вырос до 27%. Получается, что долг не только не решил социально-экономические проблемы страны, но и усугубил их.

Судя по цифрам, экономическая ситуация в Армении продолжит оставаться очень напряженной и имеются все предпосылки для её дальнейшего ухудшения. Если учесть, что зачастую армянские чиновники любят перевирать цифрами для успокоения собственного населения, то в реальности ситуация будет выглядеть ещё ужаснее. Это реальность, от которой никуда не деться, если Ереван продолжит тянуть с естественными положительными процессами на Южном Кавказе.

Окончание Второй Карабахской войны сулило определённые перспективы для Армении в случае становления её руководства на правильные рельсы. Однако маленький шанс до сих пор не использован. То и дело правительство Армении делает бессмысленные заявления, беспочвенно обвиняя Азербайджан, что идёт вразрез логике, потому что именно наша страна на правах победителя предложила начать подписание мирного договора, открытие коммуникаций, что даст Армении возможность участвовать в перспективных региональных проектах, что стало бы глотком свежего воздуха в задыхающейся экономике соседей.

Еще один момент - это стремительное падение рождаемости и отток населения. Согласно данным, в Армении за первые месяцы 2022 года на 3,4% снизилась рождаемость по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом было зарегистрировано 58 случаев мертворождения. 37 новорожденных скончались в возрасте до года (на 19,6 % больше, чем в 2020 году) и 44 ребенка в возрасте до 4-х лет. В целом, за январь-февраль 2022 года в стране скончались 6 030 человек, что на 11% больше показателя за тот же период 2020 года и 18,5% больше показателя за 2 месяца 2020 года. Таким образом, естественный прирост населения по сравнению с 2 месяцами 2021 года сократился в 6,7 раза, а по сравнению с 2 месяцами 2020 года - в 3,3 раза. Параллельно с этими данными, ежегодно из страны навсегда уезжают более 100 тыс. человек, что привело к тому, что население страны сократилось до 2,9 млн. человек.

Все эти цифры говорят о том, что Армения в скором времени просто перестанет существовать. Одних этих показателей достаточно, чтобы понять масштаб экономических проблем. Не стоит еще и забывать о растущих цифрах безработицы, низком уровне доходов армянского населения. Общеизвестно, что не обеспечивается даже минимальный уровень жизни. В этих условиях вполне логично, что граждане Армении боятся вступать в брак, рожать детей, ибо нет гарантии в том, что они смогут прокормить себя, не говоря уже о возможных детях. Армяне устали выживать на средства, которые им присылают из-за границы сердобольные, уже навсегда покинувшие страну ее бывшие жители, граждане.

Сегодня в Армении пытаются объяснять очереди на регистрацию в аэропорту депрессией от проигранной войны, однако это несерьезное объяснение. Конечно, крушение мифов и иллюзий может подтолкнуть миграцию, но вопрос в том, что она у армян продолжается уже тридцать лет. За этот период численность населения Армении уменьшилась более чем на 700 тысяч человек, что составляет почти четверть от количества ее жителей в 1991 году. Цифра, кстати говоря, может быть и выше, учитывая любовь армянских властей к сокрытию информации. Армянское общество ищет выход из проблем и в этом контексте растет число эмигрантов из Армении. Особенно на фоне тяжелого социально-экономического положения в послевоенный период миграция в зарубежные страны является единственной надеждой подавляющего большинства населения. Люди "протестуют ногами", устав жить в стране тотальной лжи, экономической бесперспективности, ежедневной борьбы за выживание.

Факт того, насколько глубоко экономическое падение Армении - не требует доказательств. Что прежние, что нынешние власти Армении продолжают нагло, цинично врать собственному народу о грядущем экономическом подъеме.

Экономическая, инвестиционная непривлекательности Армении сделали ее государством-банкротом. И тут уже впору будет выставлять страну на аукцион по скидочной цене. Хотя и тут мало шансов на то, что найдется покупатель - слишком уж велико будет бремя долгов при полном отсутствии возможностей расплатиться по ним. Но и эта перспектива не смущает нынешнее руководство Армении. Оно само говорит - само слушает, живя в отрыве от реалий собственной страны.