https://news.day.az/politics/1464714.html Франция приветствует итоги трехсторонней встречи в Брюсселе
Франция приветствует итоги трехсторонней встречи в Брюсселе
Франция приветствует итоги состоявшейся 22 мая в Брюсселе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся по инициативе президента Совета ЕС Шарля Мишеля.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте внешнеполитического ведомства Франции.
"Франция подтверждает свою поддержку диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой ЕС и будет способствовать этому диалогу", - говорится в заявлении.
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