Вторая Карабахская война усилила интерес к беспилотникам по всему миру

Анкара продала своему близкому союзнику на Южном Кавказе Азербайджану беспилотники Bayraktar TB2, которые Баку успешно использовал во время войны в Карабахе против армянских сил в 2020 году. После той войны Турция и Азербайджан стремились расширить свои оборонные связи, подписав Шушинскую декларацию в июне 2021 года. В то время сообщалось, что одним из проектов было строительство завода по производству турецких беспилотников, вероятно, ТБ2, на территории Азербайджана. Нынешний статус этого проекта неясен.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье политического обозревателя и аналитика Пола Иддона, опубликованной в журнале Forbes.

Аналитик отмечает, что беспилотники Bayraktar ТБ2 зарекомендовали себя в боевых действиях в Украине.

"Однако именно более раннее решительное использование Азербайджаном этих беспилотников осенью 2020 года резко повысило интерес к ним со стороны иностранцев. Еще одним беспилотником, доказавшим свое боевое мастерство в той войне, был Harop, построенный компанией Israel Aerospace Industries (IAI). В отличие от TB2, Harop представляет собой барражирующий боеприпас, предназначенный в первую очередь для подавления противовоздушной обороны противника/уничтожения средств ПВО (SEAD/DEAD). Азербайджанцы использовали Harop против армянских зенитно-ракетных комплексов С-300 во время карабахской войны", - пишет автор статьи.

Прошлой осенью сообщалось, напоминает Пол Иддон, что Израиль и Марокко были на грани заключения сделки по совместному производству беспилотников-камикадзе, вероятно, Harop, в североафриканской стране.

"Израильская пресса также сообщила, что в том году IAI получила от Марокко 22 миллиона долларов, что вызвало слухи о том, что это было частью сделки по беспилотникам. Марокко также заказало TB2. Комбинация Harops и TB2 может оказаться смертоносной в арсенале любой армии, как удачно продемонстрировал Азербайджан почти два года назад.

Эти недавние события являются еще одним ярким напоминанием о том, что глобальное распространение вооруженных дронов идет полным ходом", - залючил Пол Иддон.

Перевод Day.Az, Абдул Керимханов