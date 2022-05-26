В заявлении Мишеля нет "статуса" Карабаха, и это хороший знак

Заявление президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля о прогрессе по таким пунктам как гуманитарные вопросы, демаркация границ и мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, является самым позитивным заявлением с момента окончания Второй карабахской войны, то есть 10 ноября 2020 года.

Об этом в интервью Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

Особый интерес у нашего собеседника вызвало следующее заявление Мишеля: "Я, обращаясь к обоим лидерам, подчеркнул, что, на мой взгляд, важно решение вопроса прав и безопасности этнического армянского населения Карабаха".

"Заявление Мишеля перекликается со сделанным ранее заявлением главы армянского МИДа Арарата Мирзояна. По его словам, правительство Армении действительно может быть готово сосредоточиться на правах армянского народа в Карабахе, а не на правовом статусе Карабаха. "Такой подход Еревана вызвал недели протестов со стороны политической оппозиции Армении. Несмотря на эти протесты, Армения, похоже, продолжает придерживаться этой дипломатической линии, что является хорошим предзнаменованием для мирного процесса", - считает он.

Также важно, что в ближайшие дни, наконец, соберется двусторонняя рабочая группа по демаркации границы, и что на этой третьей трехсторонней встрече обсуждались вопросы безопасности границы, так как это должно способствовать уменьшению военных столкновений вдоль границы двух стран", - резюмировал Мэтью Брайза.

Напомним, 22 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Абдул Керимханов