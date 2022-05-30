ЕС дает понять Пашиняну, что уклоняться от договоренностей не получится

Ситуация в урегулировании между Баку и Ереваном начинает развиваться по оптимистическому сценарию.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Университета Мальмё (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Европа, отметил наш собеседник, оказывает серьезное давление на Никола Пашиняна, вынуждая его выполнять достигнутые договоренности. Ранее такое давление оказывала на Ереван Россия, но сейчас ей не до этого, и Пашинян, воспользовавшись паузой, помчался к Европе. Однако и Евросоюз начал давить на Ереван, и Никол Пашинян понял, что дальше бежать уже некуда и придется начать соглашаться на уступки. Хотя у Пашиняна есть большая проблема в лице реваншистов и сепаратистов. Ему нужно сейчас успокоить и свое население, и сепаратистские группировки в Карабахе. Эти группировки - порождение карабахского клана, и сам Пашинян к этому отношения не имеет. В период правления в Армении карабахского клана Ереван синхронизировал политику с Ханкенди и сепаратисты имели большое влияние. Так что у Пашиняна трудная задача - успокоить своих радикалов и как-то договориться с карабахскими сепаратистами, чтобы не чинили помехи.

"С этими проблемами связано медленное продвижение мирного процесса. Но Европа давит. И в качестве небольшого поощрения, как мы видим, в Брюсселе Шарль Мишель упомянул этнических армян Карабаха. Правда, такое определение не отвечает требованиям "статуса", "независимости" и прочего, однако в будущем Азербайджан все же должен быть готов к тому, что после того, как будут решены основополагающие вопросы, модераторы переговоров могут напомнить о словах Мишеля и начать уговаривать Баку как-то обособить населенную армянами часть Карабаха. В границах нашей страны, конечно же", - сказал наш собеседник.

Как бы там ни было, отметил Макили-Алиев, этот момент не мешает идти процессу в позитивном русле. Очень хорошо, что тему армян Карабаха отделили от темы границ и открытия коммуникаций. Это создаст хороший фон для будущих завершающих переговоров, когда речь уже зайдет о долгосрочном мире. однако, еще раз подчеркнул наш собеседник, Азербайджан должен быть готов ко всему. По мнению доктора международного права, после ухода из региона миротворцев может начаться отток армянского населения в Армению. И это будет преподноситься как этническая чистка, даже если в сторону армян не будет сделано ни одного выстрела. Для интеграции армян при любом раскладе будет необходим переходный период.

"Для плавного их перехода из состояния сепаратизма в состояние интегрированности нужны будут позитивные опережающие шаги. Например, какие-то льготы на определенный период, предоставление квот на обучение в вузах страны, открытие бесплатных курсов азербайджанского языка. Нельзя забывать, что эти люди тридцать лет жили в отрыве от азербайджанских реалий. Тут уже возникнет другой серьезный вопрос - как на это отреагирует остальное население Азербайджана. Тридцать лет оккупации - это не шутка, и какой-то благоприятствующий режим для армян Карабаха вызовет много вопросов.

Кстати, хочу напомнить, что на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество" Президент Ильхам Алиев говорил о том, что Баку получает очень позитивные сигналы от армян в Карабахе и уже есть первичные контакты на различных уровнях. Это, конечно, позитивный факт. Однако, думаю, эти сигналы подаются не публично. Для интеграции армянского населения в те же восстановительные работы, которые идут сегодня, есть серьезные помехи в лице сепаратистского руководства и даже миротворцев. Так что путь предстоит долгий", - сказал доцент Университета Мальмё.

Лейла Таривердиева