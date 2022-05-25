В Госкомитете по работе с диаспорой состоялось расширенное заседание коллегии

В Государственном комитете по работе с диаспорой (ГКРД) состоялось расширенное заседание коллегии.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, мероприятие было посвящено итогам V Съезда азербайджанцев мира, проведенного по инициативе Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в культурной столице Азербайджана - городе Шуша, и предстоящим задачам.

Объявляя заседание открытым, председатель комитета Фуад Мурадов поблагодарил сотрудников ГКРД за активное участие в прекрасной организации съезда. Было отмечено, что историческое выступление Президента Азербайджана на съезде Победы, представляющем огромное политическое значение и важность, вызвало большой резонанс не только среди азербайджанцев, проживающих в различных странах, но и во всем мире. Глава государства в своем выступлении дал оценку пути, пройденному на сегодняшний день азербайджанскими диаспорскими организациями, и ясно изложил цели, стоящие перед диаспорой в поствоенный период. Сюда в первую очередь входит увеличение числа азербайджанских воскресных школ и домов Азербайджана для воспитания проживающих за рубежом наших детей и юных соотечественников в духе национально-нравственных ценностей.

После того, как были заслушаны отчеты заместителей председателя, заведующих отделами ГКРД и руководства Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, состоялись обсуждения вокруг выступлений, прозвучали различные предложения, связанные с задачами, стоящими перед комитетом. Была отмечена необходимость дальнейшего углубления сотрудничества с другими государственными структурами, продолжения организации поездок проживающих за рубежом соотечественников, а также иностранных политиков, политологов, журналистов и блоггеров в нашу страну.

Заседание коллегии ГКРД завершилось обсуждением текущих вопросов.