Посредничество ЕС серьезно влияет на политику Пашиняна в пользу Азербайджана

"Я очень оптимистично воспринимаю то, что происходит сегодня между Баку и Ереваном".

Об этом сказал в беседе с Day.Az турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

По мнению политолога, от правительства Никола Пашиняна стоит ожидать позитивных шагов. Наконец, запущен процесс делимитации и демаркации между Азербайджаном и Арменией. Уже состоялась первая встреча в формате комиссии по делимитации. Наш собеседник уверен, что итогом этих процессов станет подписание мирного договора.

"Нужно подчеркнуть, что европейское посредничество серьезно влияет на политику Пашиняна в пользу Азербайджана. Азербайджану, думаю, нужно еще немного потерпеть, чтобы Пашинян усилил свои позиции внутри Армении. В этой стране в последние недели не прекращаются акции протеста против премьера, и ему приходится нелегко. А сам армянский премьер, думаю, понимает, что договоренности с Азербайджаном откроют большие перспективы для Армении. На мой взгляд, Пашиняну нужно дать шанс", - считает Энгин Озер

Лейла Таривердиева