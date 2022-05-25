В двух городах США 28 мая объявлено "Днем независимости Aзербайджана"

В городах Кэри (Cary) и Шарлотта (Charlotta) американского штата Северная Каролина 28 мая 2022 года объявлено "Днем независимости Aзербайджана".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный комитет АР по работе с диаспорой.

В декларациях, подписанных мэром города Кэри Харольдом Вайнбрехтом и мэром Шарлотты Александром Лайлсом, говорится, что американцы азербайджанского происхождения отмечают очередную годовщину созданной 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики. Высокую оценку в документах получила деятельность азербайджанской общины, внесшей вклад в налаживание связей с Азербайджаном в области культуры, экономики, науки и образования, а также в межкультурное взаимопонимание в городах Кэри и Шарлотта.

Мэры городов призвали местную общественность присоединиться к празднику и разделить с азербайджанской общиной эту радость.

Отметим, что декларации были приняты по инициативе руководителя действующей в Северной Каролине Азербайджанской организации дружбы Адики Игбал.