https://news.day.az/politics/1464981.html ВВС Азербайджана принимают участие в международных учениях "Анатолийский орёл - 2022" - ФОТО
ВВС Азербайджана принимают участие в международных учениях "Анатолийский орёл - 2022" - ФОТО
В турецком городе Конья успешно продолжаются международные лётно-тактические учения "Анатолийский орёл - 2022", сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Учения "Анатолийский орёл - 2022" направлены на расширение сотрудничества в области военно-воздушных сил между участвующими странами.
В учениях с участием трех команд личного состава ВВС Азербайджана задействованы также два многоцелевых вертолета "MI-27 1V".
Отметим, что в учениях "Анатолийский орёл - 2022" в этом году, наряду с Турцией и Азербайджаном, принимают участие Польша и Турецкая Республика Северного Кипра.
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