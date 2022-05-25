Стратегическая цель России - превращение Южного Кавказа в зону стабильности и процветания, содействие этому процессу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава пресс-службы Мария Захарова в ходе еженедельной пресс-конференции.

"Одна из ключевых задач на этом пути комплексная нормализация отношений Баку и Еревана, установление прочного мира. Основу усилий на данном направлении составляют трехсторонние договоренности лидеров, о которых мы неоднократно говорили и которые последовательно выполняются. Россия оказывает всестороннее содействие партнерам из Баку и Еревана на всех треках, включая разблокирование транспортных связей, делимитацию границ, налаживание общественного диалога и разработку мирного диалога", - отметила она.