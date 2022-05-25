США продолжат контакты для содействия достижению мира на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

"Вчера говорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о том, как США поддерживают Армению в достижении положительной динамики в переговорах с Азербайджаном и Турцией. Соединенные Штаты продолжат контакты для содействия достижению мира на Южном Кавказе", - говорится в публикации.