https://news.day.az/politics/1465010.html США продолжат контакты для содействия достижению мира на Южном Кавказе - Энтони Блинкен
США продолжат контакты для содействия достижению мира на Южном Кавказе - Энтони Блинкен
США продолжат контакты для содействия достижению мира на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az, об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.
"Вчера говорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном о том, как США поддерживают Армению в достижении положительной динамики в переговорах с Азербайджаном и Турцией. Соединенные Штаты продолжат контакты для содействия достижению мира на Южном Кавказе", - говорится в публикации.
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