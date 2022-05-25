Посол Азербайджана во Франции призвал армянскую общину этой страны поддержать усилия по обеспечению мира, безопасности и развития на Южном Кавказе

Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев призвал армянскую общину Франции поддержать усилия, направленные на обеспечение мира, безопасности и развития в регионе Южного Кавказа, сообщает Day.Az.

В интервью французской радиостанции Radio Courtoisie, отражающей преимущественно позиции крайне правых, консервативных католических кругов Франции, он проинформировал об итогах состоявшейся 22 мая брюссельской встречи лидеров Азербайджана, Армении и ЕС и заявил, что активный и конструктивный диалог между Баку и Ереваном под эгидой ЕС является доминирующей тенденцией мирного процесса в регионе Южного Кавказа.

Посол подробно остановился на вызовах, стоящих перед Азербайджаном на этапе постконфликтного развития, в том числе на проблемах разминирования, поиска лиц, пропавших без вести, рассказал о ходе восстановительных работ в районах, пострадавших от армянской оккупации. В этом контексте он особо отметил роль Франции, оказавшей значительную финансовую помощь процессу разминирования на освобожденных территориях.

Учитывая интерес и вопросы радиослушателей, Р. Мустафаев рассказал также об истории христианства в Азербайджане, отметив, что попытки французских СМИ и экспертного сообщества противопоставить "мусульманский Азербайджан христианской Армении" являются некорректными. Азербайджан имеет более чем многовековую христианскую историю, а христианские памятники, церкви и монастыри Кавказской Албании являются важнейшей частью культурного и религиозного наследия нашей страны.