Медиаплатформа Turkic.World стала важным средством информирования о реалиях тюркского мира

С начала работы проекта Turkic.World проходит год. На вопросы Trend о проекте ответил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, передает Day.Az.

- Как вы оцениваете деятельность проекта в течение прошедшего года, его значение в целом?

- Политическая и моральная поддержка Турцией Азербайджана в период 44-дневной войны сыграла неоценимую роль, как и во всех сферах, также в сфере медиа, приведя к еще большему укреплению нашего информационного фронта. Этот опыт свидетельствует о важности совместного скоординированного реагирования наших государств на влияние и давление, одним словом, о важности развития наших связей в сфере медиа. С уверенностью можно сказать, что платформа Turkic.World ("Тюркский мир"), реализованная с целью создания единой коммуникационной платформы тюркского мира на основе наших общих исторических, религиозных, культурных и языковых ценностей, уже приносит свои плоды. Дальнейшее развитие связей между тюркоязычными странами находится в центре внимания как Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, так и руководителей других тюркоязычных стран. Присоединение других тюркоязычных государств к этой платформе в течение короткого времени свидетельствует об успешном продолжении связей тюркского мира в сфере медиа, которые укрепляются, руководствуясь идеей единства, солидарности и сотрудничества. В настоящее время братские народы, проживающие в сотнях километров друг от друга, получают информацию о своих соотечественниках по таким темам, как культура, социум, язык, образование. Также Turkic.World публикует свои новости на русском и английском языках. Именно поэтому считаем деятельность созданной АМИ Trend и турецкой "Albayrak Media Group" первой совместной цифровой медиаплатформы тюркоязычных государств Turkic.World исключительно важной, и верим, что она и впредь будет выполнять свою миссию на самом высоком уровне.

- Какую роль играет этот проект в расширении информационного обмена между тюркскими государствами и доведении азербайджанских реалий до тюркского мира?

- Конечно, эта медиаплатформа играет важную роль в информационном обмене как между Турцией и Азербайджаном, так и другими тюркоязычными странами, представленными в проекте. Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан, расположенные на большом географическом пространстве, основываясь на общих исторических, культурных, религиозных ценностях, успешно сотрудничают в различных областях, взаимное стратегическое партнерство выходит на самый высокий уровень. Как известно, согласно меморандуму о взаимопонимании "О стратегическом сотрудничестве в области медиа между Азербайджаном и Турцией", основной целью совместной медиаплатформы является дальнейшее укрепление двусторонних связей и сотрудничества в области медиа и коммуникаций, создание стратегического медиапартнерства. Поэтому упомянутый проект имеет особое значение с точки зрения обмена знаниями, опытом в области медиа, совместной борьбы с дезинформацией на международной арене и достоверного информирования мировой общественности, построения коммуникационного моста между лидерами мнений двух стран. В результате просветительской деятельности медиа укрепляется и сопротивление общественного мнения вредным воздействиям.

Наша победа в 44-дневной войне, обретенная благодаря решительности и самоотверженности Победоносного Верховного главнокомандующего, доблести героической азербайджанской армии, произвела фундаментальный поворот в работе медиа-сообщества, как и во всех областях. Освещение, доведение до широкой аудитории истории жизни каждого человека, проявившего самоотверженность как на фронте, так и в тылу в достижении победы, его вклада в нашу победу - главная тема азербайджанской журналистики. Сейчас азербайджанские медиа демонстрируют новый концептуальный подход, чтобы привести свою работу в соответствие с темпами развития страны и современными вызовами. Представители медиа братской страны, прошедшие вместе с нами испытание войной, неустанно доносили до мира наш справедливый голос, готовя репортажи с полей сражений. Эта солидарность вдохновила нас еще больше. Как и в военной, политической, экономической, культурной, образовательной, торговой сферах, более глубокое и всестороннее развитие наших связей в сфере медиа, новые проекты и платформы стали нашими основными приоритетами.

- Какой вклад вносят подобные проекты в интеграцию азербайджанских медиа в международное информационное пространство?

- Подобные проекты играют особую роль в донесении до мира нашего справедливого голоса, а также в интеграции азербайджанских медиа в международное информационное пространство. Медиаплатформа Turkic.World стала важным средством донесения до мировой общественности реалий тюркского мира. Чтобы донести правду о наших странах до международной аудитории, нам нужны сильные медиа. Для освещения реалий Азербайджана, Турции, всего тюркского мира, донесения до мира объективной информации мы, представители медиа, должны еще больше повысить наш профессионализм и бдительность.