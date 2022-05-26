Байден выдвинул кандидатуру Марка Либби на пост посла страны в Азербайджане

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру на пост посла страны в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Белого дома, на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Азербайджане выдвинут Марк Либби.

В настоящее время Марк Либби работает в Национальном военном колледже в Вашингтоне.

Ранее он занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах миссии США при Европейском союзе в Брюсселе.