https://news.day.az/politics/1465079.html Байден выдвинул кандидатуру Марка Либби на пост посла страны в Азербайджане
Байден выдвинул кандидатуру Марка Либби на пост посла страны в Азербайджане
Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру на пост посла страны в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Белого дома, на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Азербайджане выдвинут Марк Либби.
В настоящее время Марк Либби работает в Национальном военном колледже в Вашингтоне.
Ранее он занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах миссии США при Европейском союзе в Брюсселе.
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