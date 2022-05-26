Азербайджан является важным партнером для ЕС

"Азербайджан является важным партнером для Европейского Союза".

Как передает Day.Az, об этом написал председатель парламента Эстонии Юри Ратас в Facebook в связи с завершением трехдневного визита в Азербайджан.

"Очень важно поддерживать взаимные связи между Азербайджаном и Эстонией. В ходе моего визита в Азербайджан я провел важные встречи с Президентом, спикером парламента, премьер-министром и другими министрами. Азербайджан также является важным партнером для Европейского Союза, и, учитывая дефицит нефти и голубого топлива, Азербайджан является страной, предлагающей ЕС сотрудничество в этом направлении до наступления отопительного сезона.

Также на всех встречах была выражена поддержка Украине и ее территориальной целостности. Я благодарен нашим друзьям в Азербайджане за этот прием и уверен, что наши связи еще больше укрепятся", - сказал председатель.