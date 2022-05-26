Замглавы МИД Азербайджана посетил Норвегию с рабочим визитом

23-25 мая заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев находился с рабочим визитом в Норвегии.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в рамках визита состоялись встречи Фариза Рзаева с государственным секретарем МИД Норвегии Эйвиндом Вадом Петерссоном, председателем постоянного комитета по иностранным делам и обороне Стортинга (норвежского парламента) Ине Эриксен Сёрейде, главой делегации норвежского парламента в ПАСЕ Ингьерд Шоу и вице-президентом компании Equinor Густаво Бакеро.

В ходе встреч была высоко оценена возможность совместного празднования 30-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Норвегией, также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних связей, были обсуждены инициативы, направленные на усиление регулярного диалога между МИД и парламентами двух стран, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период, а также инициативы, направленные на налаживание регионального сотрудничества.

На круглом столе с участием экспертов Норвежского института международных отношений (NUPI) были рассмотрены процессы нормализации на Южном Кавказе в постконфликтный период, а также актуальные международные и региональные темы.

В рамках визита по случаю Дня независимости Азербайджана, а также 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Норвегией в центре Litteraturhuset (Литературный дом) в Осло состоялись концерт джазового трио Исфара Сарабского и дипломатический прием.