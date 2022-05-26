https://news.day.az/politics/1465199.html Азербайджанские военнослужащие выполнили задачи на учениях «Эфес-2022» - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие выполнили задачи на учениях «Эфес-2022» - ФОТО - ВИДЕО
Выполнены задачи в рамках очередного этапа многонациональных учений Efes-2022, проводимых в городе Измир (Турция).
Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, в очередной день учений в соответствии со сценарием были успешно выполнены задачи по очистке береговой линии от мин, проникновению по воздуху в тыл условного противника, нападению на его прибрежный военный объект и обезвреживанию обнаруженных террористов.
Отметим, что Азербайджан на международных учениях представляют военнослужащие Отдельной общевойсковой армии и ВМС.
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