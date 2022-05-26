Государственный комитет АР по работе с диаспорой и Фонд возрождения Карабаха подписали меморандум

Между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Фондом возрождения Карабаха подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, свои подписи под документом поставили председатель Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Фуад Мурадов и председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

Основной задачей меморандума является оказание содействия процессу превращения освобожденных территорий в процветающий регион путем реализации совместных проектов и мероприятий.

Меморандум о взаимопонимании охватывает вопросы информирования азербайджанцами, проживающими за рубежом, и представителями созданных ими диаспорских организаций, представителей других народов мировой общественности об ущербе, нанесенном армянской оккупацией инфраструктуре и другим материальным объектам, имеющим огромную историческую, архитектурную и культурную ценность, а также природным ресурсам и биологическому многообразию.

Выступая на встрече, председатель комитета подчеркнул важность регулярного информирования действующих за рубежом азербайджанских диаспорских организаций о проводимых работах по восстановлению Карабаха и деятельности Фонда. Было отмечено, что охватываемые меморандумом работы нашли отражение в стратегии, разработанной в рамках V Съезда азербайджанцев мира в Шуше. Неслучайно одна из двух панелей Съезда Победы носила название "Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха".

Отметив, что Фонд возрождения Карабаха с момента своего создания пользуется поддержкой ГКРД, Рахман Гаджиев рассказал о своем участии и контактах с другими участниками Съезда Победы в культурной столице Азербайджана - городе Шуша, организованного по инициативе Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, а также выразил надежду на плодотворное сотрудничество между руководимым им Фондом и диаспорскими организациями.

В ходе встречи Рахман Гаджиев также предоставил информацию об итогах прошедшего года, рассказал о текущей деятельности Фонда.

Затем участники мероприятия провели широкое обсуждение проектов, запланированных к реализации в рамках тесного сотрудничества.

Отмечалось, что это сотрудничество будет способствовать устойчивому заселению и созданию благоприятных условий для жизни населения на освобожденных территориях.