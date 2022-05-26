Очередная провокация "Первого канала" против Азербайджана

Автор: Мехти Ахмедзаде

В программе новостей, транслируемой на российском "Первом канале", была допущена очередная провокация против Азербайджана.

В недавно транслируемой передаче представлен материал о том, как в т.н. "Южной Осетии" прошла "инаугурация президента", которым стал Алан Гаглоев. Ведущая поведала, что "на церемонию кроме российской делегации, приехали гости из Абхазии, Донецка и Луганска, Приднестровья и Нагорного Карабаха".

Как видим, "Первый канал" Константина Эрнста проявил неуважение к территориальной целостности нашей страны. Во-первых, нет никакого "Нагорного Карабаха" - есть Карабахский экономический район, включающий в себя Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский административные районы и город Ханкенди. Во-вторых, прием армянских сепаратистов в качестве неких представителей является неприемлемым, ибо они не могут являться представителями освобожденного Карабаха. Подобное поведение идет в разрез с официальной позицией Москвы по постконфликтной ситуации в регионе. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Карабах - международно-признанная часть Азербайджанской Республики. То есть Россия признает территориальную целостность Азербайджана, так же как и Азербайджан признает территориальную целостность других стран.

Оговорилась ли ведущая? Навряд ли. Подобного рода провокации на "Первом" происходят регулярно. В начале марта в выпуске новостей был представлен материал о странах, которые граждане России, оказавшиеся за границей после запрета на полеты, могут использовать для возвращения в страну. Однако, на представленной на экране карте был также нарушен принцип территориальной целостности Азербайджана. Территория Карабаха была представлена как отдельное "государство". Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, являющийся агентом армянской диаспоры России, специально разрешает такие инциденты, продвигая сумасшедшие, да и невозможные мечты армян.

Эрнста совсем не смущает то, что он идет против официальной позиции Москвы, ее усилий, благодаря которым, в частности, в регионе наступил мир после Победы Азербайджана. Он продолжает придерживаться курса, прочерченного армянскими спонсорами. Как видим, на его телеканале не только нарушаются основополагающие принципы журналистской этики - беспристрастность, честность и социальная ответственность, но и предпринимаются попытки манипулировать общественным мнением. Первый канал и Константин Эрнст уже давно делают все, чтобы нанести ущерб отношениям России и Азербайджана.

Подобная политика "Первого канала" направлена на то, чтобы попытаться вбить клин в успешно-развивающиеся азербайджано-российские отношения. Вредительство Эрнста должно быть прекращено.