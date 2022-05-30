Армяне запустили еще один миф

Автор: Мехти Ахмедзаде

Недавно в Сети почти незаметно и спокойно проскользнула очередная новость из серии "мифы и легенды" Армении. Премьер-министр Никол Пашинян на очередном заседании армянского правительства сообщил, что страна "вывела на орбиту свой первый космический спутник". По его словам, запуск был осуществлен в результате сотрудничества между армянским государственным ЗАО "Геокосмос" и испанской компанией Santlantis.

Премьер заявил, что решение по запуску спутника было принято в условиях конфиденциальности, а по факту новость не имеет ничего общего с реальностью, ибо, конечно же, первым делом задаются следующие вопросы - когда и на какие деньги армяне успели построить и запустить спутник.

Принимая во внимание мертвое состояние экономики Армении, возрождение которой возможно лишь при подписании мирного договора с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией, Еревану в лучшем случае мог быть предоставлен доступ к одному из спутников "SpaceX".

К тому же, международный союз электросвязи лишь дал Армении определенную позицию, координаты в космосе. Согласно уставу МСЭ, необходимо заранее получить разрешение на выпуск спутника у всех государств, в том числе у Турции и Азербайджана, поэтому непонятно, о какой "конфиденциальности" проекта говорит премьер Пашинян.

Скорее всего, речь идет о дешевом мини-спутнике - чем-то вроде игрушки, которая не сможет выполнять серьезные функции. Выпуск спутника стоит огромных денег (суммы исчисляются сотнями миллионов), которых у Армении нет, и это непременно отразилось бы на госбюджете страны, жители которой и без того, не знают на какие деньги вести повседневную жизнь.

В лучшем случае, что могла сделать Армения - это просто арендовать спутник у испанской компании, поскольку в местных СМИ прошла информация о финансировании проекта банком Santander.

Тем не менее, новость армяне встретили с эйфорией, мол, "мы теперь космическая нация". Любовь армянства превращать ложь в "правду", а потом слепо верить в эту "правду", известна давно. Однако, как и в случае с обрушением мифов о "непобедимой армянской армии" и надежд на вечную оккупацию азербайджанских земель, легенда об "армянском спутнике" саморазрушилась. Причем на этот раз миф продлился недолго - буквально за пару дней армяне сами задумались, что что-то тут нечисто.

Мифов и легенд в Армении ныне столько, фантазия армянских мифотворцев, которые рассказывают о том, как чуть ли не вся планета была заселена ими, просто поразительна. Адам и Ева, Дед Мороз и Нефертити, оказывается, "армянских корней". Америку открыл не Христофор Колумб, а армянин. Легендарная краска для долларов, керосиновая лампа, банкомат, ингалятор, атомная бомба и подводная лодка - все эти изобретения тоже "были сделаны армянами". А теперь еще и спутник нарисовался из ниоткуда. Столько всего понапридумывали за годы, что часто т.н. "факты" этих небылиц просто противоречат друг другу.

Никто с таким проворством не умеет искажать факты. Одним словом, космической одиссее Армении, конечно же, никогда не бывать и тайну третьей планеты они никогда не разгадают, несмотря на то, что птицы-говоруны у них давно есть. Выдавать желаемое за действительное - это давно практикуемое занятие этих говорунов. Завтра станет известно о первой связи армян с инопланетянами... Смеяться, как обычно, над армянскими мифами можно долго, ибо смех продлевает жизнь.