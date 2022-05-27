Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась к международным организациям по вопросам мин.

Об этом сообщили Day.Az в Аппарате Омбудсмена.

В обращении говорится, что мины, установленные во время военной агрессии Армении против Азербайджана и в годы оккупации, по-прежнему, представляют потенциальную угрозу жизни и здоровью людей:

"Сегодня еще один гражданин Азербайджана - военнослужащий Внутренних войск МВД Омаров Сеидага Мирзага оглу при исполнении служебных обязанностей подорвался на мине и получил различные ранения в освобожденном от оккупации селе Чеменли Агдамского района.

Мы решительно осуждаем подобные инциденты, которые являются серьезным препятствием для мира и безопасности в регионе, и еще раз призываем международные организации принять основательные меры в отношении Армении для того, чтобы она предоставила точные карты минных полей".