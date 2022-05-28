11 граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

25-28 мая была осуществлена репатриация на родину 11 граждан Азербайджанской Республики, в числе которых девять детей и двое женщин, содержавшихся в лагере Амерна в сирийском городе Джераблус. Среди репатриантов - две сестры в возрасте 6 и 9 лет, потерявшие обоих родителей.

Как сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на МИД Азербайджана, вышеупомянутые лица были доставлены в страну в результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики.

Так, в первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана подлежащих репатриации лиц. Затем на основе достигнутой договоренности был обеспечен их переход транзитом через территорию Турецкой Республики. В связи с этим входящие в состав рабочей группы, ответственной за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, представители соответствующих государственных органов, командированные в Турецкую Республику, провели предварительное медико-психологическое обследование репатриантов и предоставили им необходимую помощь. 28 мая в сопровождении азербайджанской делегации упомянутые граждане были доставлены в Азербайджанскую Республику рейсом Анкара-Баку. После завершения соответствующих процедур они будут переданы своим семьям и опекунам.

Правительством Азербайджанской Республики предусмотрено принятие всех необходимых мер для реинтеграции и реабилитации соответствующих лиц. Наряду с совместной и скоординированной деятельностью соответствующих государственных органов Азербайджанской Республики в осуществлении репатриации, следует особо отметить помощь со стороны Турецкой Республики. Правительство Азербайджанской Республики и впредь будет принимать, в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, участником которых является Азербайджан, необходимые меры для защиты прав и свобод граждан страны, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом и нуждающихся в помощи, отмечает МИД.