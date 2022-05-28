https://news.day.az/politics/1466059.html Завершился рабочий визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
Завершился рабочий визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
28 мая завершился рабочий визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались национальные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану вручили памятные подарки.
Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре