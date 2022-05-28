https://news.day.az/politics/1466062.html Президент Турции поделился публикациями в связи с фестивалем "ТЕХНОФЕСТ Азербайджан" - ФОТО
Президент Турции поделился публикациями в связи с фестивалем "ТЕХНОФЕСТ Азербайджан" - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился на своей странице в Твиттер публикациями в связи с фестивалем "ТЕХНОФЕСТ Азербайджан".
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет публикации.
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