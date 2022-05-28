С открытием в Зангилане первого этапа проекта «Умное село» стартовал процесс "Большого возвращения"

27 мая состоялась церемония открытия первого этапа проекта "Умное село" в селе Агалы Зангиланского района. В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова, данное событие имеет большое значение в истории Азербайджана, так как тем самым был дан старт процессу "Большого возвращения".

"Это также демонстрирует продолжение крупномасштабных работ по созиданию на освобожденных территориях. Первый пилотный проект был реализован в Зангилане, где создано "Умное село" из 200 домов. В этом селе будут действовать школа, медицинский пункт, социальные и другие службы. Здесь планируется строительство еще 150 квартир, это будут двухэтажные и трехэтажные жилые дома. За счет мощи независимой экономики Азербайджана дан старт процессу "Большого возвращения". Реализация таких финансовоемких проектов осуществляется именно за счет средств азербайджанского государства. Такие проекты могут быть реализованы странами с сильной экономикой. Наличие у Азербайджана сильной экономики позволяет осуществлять подобные проекты. Последовательные поездки главы государства после Отечественной войны Азербайджана на освобожденные от оккупации территории связаны с закладкой фундамента крупных объектов или уже с их открытием. Проводимые работы находятся под непосредственным контролем главы государства", - сказала депутат.

Гусейнова отметила, что сдача в эксплуатацию этого проекта именно накануне Дня независимости также имеет особое значение: "В последние 200 лет армяне осуществляли политику геноцида против Азербайджана. В 1920 году советская власть передала Западный Зангезур Армении. Это были этапы несправедливой политики, проводимой против Азербайджана. После обретения Азербайджаном независимости, в результате некомпетентности тогдашней власти сложилась примерно такая же ситуация, 20 процентов наших земель оказались под армянской оккупацией. Азербайджан к сегодняшним успехам привела взвешенная политика вернувшегося к руководству в тяжелый период страны великого лидера Гейдара Алиева. Сегодня существует сильный Азербайджан, который под руководством Президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева восстановил свою территориальную целостность, реализует грандиозные проекты, проводит интенсивную работу по превращению своих освобожденных от оккупации земель в процветающий край", - сказала она.

Депутат Милли Меджлиса Эльшан Мусаев сказал Trend, что речь, произнесенная главой государства на церемонии открытия проекта "Умное село" в Зангилане, является "дорожной картой" будущей стратегии Азербайджана.

"В выступлении говорилось о существующих реалиях, мощи нашего государства и сути истинной независимости. Целенаправленная политика, основы которой были заложены в период руководства великого лидера Гейдара Алиева, и продолжаемая сегодня Президентом Ильхамом Алиевым, из года в год приносит свои плоды. Именно ее результатом является грандиозная победа, которую мы одержали в 44-дневной войне. "Большое возвращение" уже началась. В родном Карабахе уже формируется инфраструктура. Вся работа идет быстрыми темпами, шаг за шагом мы достигаем всех наших целей. Глава государства в своей речи сказал следующее: "Независимость, настоящая независимость - это когда ты можешь проводить независимую политику, не иначе. В противном случае она носит просто условный характер. С 1993 года, когда народ, обратившись к великому лидеру, пригласил его к власти, началась наша по-настоящему независимая жизнь". Именно после этого страна начала укрепляться, появилась стабильность, сформировались экономические основы, была защищена государственность. Сейчас Азербайджан является ведущим государством региона. Благодаря успешной внешней и внутренней политике Президента Ильхама Алиева неуклонно растет авторитет нашей страны. Наша победа в 44-дневной Отечественной войне золотыми буквами вписана в мировую историю. И Карабах скоро превратится в цветущий край", - сказал депутат.