Мост Фатиха Султана Мехмеда в Стамбуле подсвечен цветами азербайджанского флага

По случаю 28 Мая - Дня Независимости Азербайджанской Республики, мост Фатиха Султана Мехмеда в Стамбуле был подсвечен цветами азербайджанского флага, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подсвечивание моста цветами азербайджанского флага продолжалось до утра 29 мая.