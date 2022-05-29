https://news.day.az/politics/1466153.html Мост Фатиха Султана Мехмеда в Стамбуле подсвечен цветами азербайджанского флага
Мост Фатиха Султана Мехмеда в Стамбуле подсвечен цветами азербайджанского флага
По случаю 28 Мая - Дня Независимости Азербайджанской Республики, мост Фатиха Султана Мехмеда в Стамбуле был подсвечен цветами азербайджанского флага, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подсвечивание моста цветами азербайджанского флага продолжалось до утра 29 мая.
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