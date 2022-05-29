https://news.day.az/politics/1466167.html Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном - МИД
Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном - МИД
Азербайджан надеется на дальнейшее развитие сотрудничества с Таджикистаном.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Таджикистаном.
"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Таджикистаном. Мы посылаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Республики Таджикистан. Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном", - говорится в публикации.
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