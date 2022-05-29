Эрдоган об итогах визита в Азербайджан

Министры в составе турецкой делегации провели плодотворные встречи с азербайджанскими коллегами, что укрепит сотрудничество между двумя странами в будущем.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря об итогах своего визита в Азербайджан.

Подчеркнув, что Турция будет и впредь поддерживать налаживание транспортных связей в Карабахе, урбанизацию и реинтеграцию Карабаха в производство, Эрдоган сказал, что соответствующие ведомства страны продолжат работу со своими азербайджанскими коллегами по возрождению сельскохозяйственных земель.

"Таким образом, мы поспособствуем возвращению наших азербайджанских братьев на родные земли", - сказал он.