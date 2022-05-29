Проходящий в Баку фестиваль аэрокосмической техники "TEKNOFEST Azerbaijan" был встречен зрителями с большим интересом, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В рамках фестиваля азербайджанские и турецкие военные пилоты выполнили совместные показательные полеты на различных самолетах. Сложные пилотажные маневры военных летчиков братских стран вызвали шквал аплодисментов.

Спецназ Военно-морских сил выполнил волнительные маневры на катерах. Большой интерес зрителей вызвали маневры спецназа ВМС на катерах с твердым корпусом и катерах на воздушной подушке, предназначенные для береговых операций.

Отметим, что в рамках фестиваля в павильоне, отведенном для Министерства обороны, было представлено современное военно-техническое и другое оборудование, находящееся в распоряжении Военно-воздушных сил, Сухопутных войск, а также частей и подразделений инженеров и связистов.