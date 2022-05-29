Договоренности в сфере энергетики могут быть взаимовыгодными для ЕС и Азербайджана

Обладая колоссальными газовыми месторождениями в Каспийском море, Азербайджан может увеличить экспорт своего газа через разветвленную сеть газопроводов Южного газового коридора, проходящие через Италию и Грецию.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy.

Автор статьи напоминает, что в апреле азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR объявила о планах увеличить экспорт природного газа в Европу на 30 процентов и в первом квартале этого года уже поставила 2,6 миллиарда кубометров. По словам представителя SOCAR, "это повышает ценность экономики Азербайджана и в то же время укрепляет репутацию страны как надежного поставщика газа в Европу".

"Для Брюсселя это предложение едва ли могло прийти в более подходящее время. 18 мая Европейская комиссия представила свой план REPowerEU, направленный росте усилий по поиску альтернативных поставщиков по мере поэтапного перехода на возобновляемые источники энергии", - отмечает издание.

Между тем, продолжает автор статьи, сбои в поставках энергоносителей уже вызвали нехватку газа и рост цен для потребителей по всей Европе, что вызвало волну популизма, протестов и беспорядков, а также рост стоимости жизни.

На этом напряженном фоне в мае на встрече в Брюсселе заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов провел переговоры с директором по энергетике Еврокомиссии Кристиной Лобилло Борреро. "Состоялась специальная встреча, посвященная текущему сотрудничеству в энергетической сфере и перспективам увеличения объемов экспорта азербайджанского газа в ЕС", - говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

"Потенциальные выгоды для Азербайджана, чьи доходы от нефти и газа сделали его самой быстрорастущей экономикой в ​​мире с 2000 по 2014 год, огромны. Договоренности в сфере энергетики могут быть взаимовыгодными как для ЕС, так и для Азербайджана. В настоящее время экспорт энергоносителей позволяет Азербайджану финансировать свои амбиции стать крупной региональной державой", - говорится в статье Foreign Policy.

Перевод Day.Az, Абдул Керимханов