МИД Азербайджана обвинил армянскую сторону во лжи

Категорически отвергаем заявление министерства иностранных дел Армении от 28 мая 2022 года о том, что якобы азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня, а также совершенно необоснованные обвинения в адрес Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Министерство обороны Азербайджанской Республики опровергло дезинформацию и клеветническое заявление о якобы нарушении режима прекращения огня Вооруженными силами Азербайджана и заявило, что информация не соответствует действительности.

В то время, когда предпринимаются усилия по нормализации отношений между двумя странами, клеветнические и деструктивные заявления армянской стороны направлены на подрыв предпринятых шагов по нормализации, а также процесса по делимитации государственной границы.

Деструктивный подход, демонстрируемый МИД Армении в последние дни, явно направлен на подрыв результатов брюссельских встреч по нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Со своей стороны Азербайджан продолжит поддерживаемые и со стороны международного сообщества свои мирные и конструктивные усилия и будет решительно пресекать любые шаги против этого процесса", - говорится в заявлении.