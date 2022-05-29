"TEKNOFEST"- элемент эффективного и всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Автор: Акпер Гасанов

Эффективной называется та политика, которая опирается на достижимые и, в конечном итоге, реализованные цели. Все остальное- это даже не неэффективная политика, а застольные тосты, лозунги или осознанный обман собственных граждан. Азербайджан и Турция являются примерами государств, проводящих именно эффективную политику. Чего, конечно же, никто и никогда не скажет про Армению.

Грандиозный фестиваль авиации, космонавтики и технологий "TEKNOFEST", который прошел в Баку, стал еще одним ярким подтверждением единства целей двух братских государств. Как известно, данное мероприятие с 2018 года ежегодно проводится Фондом Турецкой технологической команды (Т3) и Министерством промышленности и технологий Турции. Азербайджан впервые принял участие в фестивале авиации, космоса и технологий "TEKNOFEST" в 2021 году.

В выставочной части фестиваля в Национальном павильоне Азербайджана, созданном Министерством цифрового развития и транспорта, тогда были продемонстрированы продукты и решения 11 местных компаний и стартапов, а также были представлены местные беспилотные летательные аппараты. Профессиональные пилоты ВВС Азербайджана совершили одиночные полеты на истребителях МиГ-29 во время авиашоу, организованного в рамках мероприятия.

На сей раз гостеприимный Баку стал местом проведения фестиваля "TEKNOFEST". Это были три дня гордости за мощь, силу, братство двух крепко стоящих на ногах, мощных государств. На площадке нынешнего фестиваля выставлены самолеты, вертолеты, бронетехника, беспилотные летательные аппараты, в том числе беспилотники Bayraktar AKINCI и Bayraktar TB2.

Свои стенды на фестивале открыли МВД Турции, Министерство национального образования Турции, Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, Управление оборонной промышленности Турции, оборонные компании ASELSAN, Baykar, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEI, Turkish Aerospace Industries и Турецкое космическое агентство.

Кроме того, ВВС Азербайджана, пилотажная эскадрилья ВВС Турции Türk Yıldızları и пилотажная группа SOLOTÜRK выполнят демонстрационные полеты в небе над Баку. Это все то, что является предметом восхищения и гордости граждан Турции и Азербайджана, и предметом страха для Армении и ее вечных покровителей, средством их отрезвления.

Это был шаг в будущее. Ведь, турецкая компания STM презентовала в Баку тактические беспилотные летательные аппараты и морские платформы для нужд ВМС. Нет никаких сомнений в том, что они будут вскоре также популярны, как все то, что выпускается турецким ВПК. Как известно, в январе - апреле 2022 года Турция увеличила экспорт продукции оборонной промышленности на 42,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,3 миллиарда долларов.

Да, турецкое оружие завоевывает все новые и новые рынки. Но, вне всякого сомнения, именно Азербайджан был, есть и будет государством, приоритетным в плане обмена всем лучшим, что им произведено. Достаточно вспомнить 44-дневную войну, в ходе которой самым блестящим образом себя проявили беспилотники Bayraktar. Они сыграли важнейшую роль в нашей победе, открыв новую страницу в мировой истории войн.

А ведь так было не всегда. Мы все прекрасно помним, что в ходе Первой Карабахской Войны у Турции просто не было возможности продажи Азербайджану того, в чем так нуждалась наша страна для защиты своих территорий. Да, как признают ныне турецкие политики, тогда в братской стране не нашлось даже 4 вертолетов для Азербайджана. Сейчас же наступили совсем иные времена.

Не только Турция, но и Азербайджан обладает мощным ВПК. Азербайджанская армия, разгромившая противника в ходе 44-дневной войны, является самой боеспособной на Южном Кавказе и одной из сильнейших на всем пространстве бывшего СССР. При этом, боеспособность, модернизация нашей армии продолжается, не стоит на месте. Все это также вынуждены учитывать как в Ереване, так и столицах стран, которые старались использовать РА для реализации своих целей и задач в регионе.

У них ничего не получилось и не получится. Потому, что Азербайджан и Турцию связывают не только исторические корни, близкие языки и культура, но и цели, закрепленные подписью Президентов наших стран Ильхама Алиева и Реджепа Тейипа Эрдогана в Шушинской декларации. Также хочу напомнить, что объем азербайджанских инвестиций в Турцию приближается к отметке в 20 миллиардов долларов.

В свою очередь, Турция инвестировала в экономику Азербайджана около $13 млрд. Турция занимает первое место по инвестициям в ненефтяной сектор экономики Азербайджана. В настоящее время в стране также действует 4,2 тыс. компаний с турецким капиталом. Перед нами пример того, о чем говорят , указывая на то, что представляет собой пример эффективной политики. Эффективной и равноправной. Это то, чего никогда не было, нет и вряд ли когда-либо будет у Армении. Она слишком слаба, зависима и неэффективна.А все заявления ее руководителей, как и оппонентов власти, так и остается всего лишь застольными тостами, не более того.