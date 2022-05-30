https://news.day.az/politics/1466268.html Знаменитый мост в столице Перу окрасился в цвета азербайджанского флага - ФОТО
Знаменитый мост в столице Перу окрасился в цвета азербайджанского флага - ФОТО
Мост "Mellizo Villena Ray" в районе Мирафлорес, являющемся главным историческим и культурным районом столицы Перу Лимы, 28 мая был окрашен цветами Государственного флага Азербайджана по случаю Дня Независимости.
Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Мексике, на мосту также спроецирована надпись "Азербайджан - День Независимости".
Отметим, что мост, являющийся символом дружбы и любви, соединяет два центральных района перуанской столицы Мирафлорес и Барранко.
Мост, окрашенный в цвета азербайджанского флага, всю ночь привлекал внимание как жителей столицы, так и иностранных туристов.
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