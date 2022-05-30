Знаменитый мост в столице Перу окрасился в цвета азербайджанского флага

Мост "Mellizo Villena Ray" в районе Мирафлорес, являющемся главным историческим и культурным районом столицы Перу Лимы, 28 мая был окрашен цветами Государственного флага Азербайджана по случаю Дня Независимости.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Мексике, на мосту также спроецирована надпись "Азербайджан - День Независимости".

Отметим, что мост, являющийся символом дружбы и любви, соединяет два центральных района перуанской столицы Мирафлорес и Барранко.

Мост, окрашенный в цвета азербайджанского флага, всю ночь привлекал внимание как жителей столицы, так и иностранных туристов.