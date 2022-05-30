Посол Франции поделился публикацией об азербайджанце, подорвавшемся на мине в Физулинском районе

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Закари Гросс поделился на своей странице в Twitter публикацией о подрыве на мине 28 мая в Физулинском районе 23-летнего фермера Хаяла Абдуллаева.

Как передает Day.Az, посол выразил сочувствие в связи с этим известием и пожелал фермеру полного выздоровления.

Закари Гросс также добавил, что посольство Франции оказывает поддержку Азербайджану в работах по разминированию, приобретая детекторы и наборы инструментов для миноискателей.