https://news.day.az/politics/1466312.html Посол Франции поделился публикацией об азербайджанце, подорвавшемся на мине в Физулинском районе
Посол Франции поделился публикацией об азербайджанце, подорвавшемся на мине в Физулинском районе
Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Закари Гросс поделился на своей странице в Twitter публикацией о подрыве на мине 28 мая в Физулинском районе 23-летнего фермера Хаяла Абдуллаева.
Как передает Day.Az, посол выразил сочувствие в связи с этим известием и пожелал фермеру полного выздоровления.
Закари Гросс также добавил, что посольство Франции оказывает поддержку Азербайджану в работах по разминированию, приобретая детекторы и наборы инструментов для миноискателей.
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