https://news.day.az/politics/1466375.html Посол Израиля поделился впечатлениями от поездки в Зангилан - ВИДЕО
Посол Израиля поделился впечатлениями от поездки в Зангилан - ВИДЕО
Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик побывал в Зангилане.
Как передает Day.Az, об этом дипломат написал в Twitter.
"Недавно состоялся наш визит в умное село в Зангилане, где израильские компании представлены со своими технологиями и ноу-хау. Огромная работа была проделана менее чем за один год! Продовольственная безопасность является ключевой частью нашего растущего партнерства в Зангилане и повсюду", - сказал Дж.Дик.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре