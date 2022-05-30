Солдаты ВС Армении устроили перестрелку на азербайджано-армянской границе

На азербайджано-армянской границе между находившимия в нетрезвом состоянии армянскими военнослужащими произошла перестрелка.

Об этом, как передает в субботу Day.Az, говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана.

"28 мая в армянских СМИ появилась информация о том, что в результате стрельбы, якобы открытой азербайджанской стороной на азербайджано-армянской государственной границе, был тяжело ранен военнослужащий вооруженных сил Армении. В связи с этим официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности. Нашими подразделениями, осуществляющими оборону и охрану государственной границы (территория села Раздара Зангиланского района) перед территорией (село Неркин Анд Сюникской области Армении), где якобы был ранен армянский военнослужащий, огонь не открывался. В то же время в результате наблюдений азербайджанских подразделений было установлено, что армянские военнослужащие на месте дислокации подразделения вооруженных сил Армении находились в состоянии алкогольного опьянения, в 10:37 из палатки был слышен 1 выстрел, в 10:45 - еще 2 выстрела, а еще через некоторое время 1 человека вынесли из палатки и эвакуировали. По итогам наблюдений, анализа фото-, а также видео- и других материалов было установлено, что между армянскими военными произошел инцидент. Вместо того, чтобы скрывать факты недисциплинированности, приводящие к гибели военнослужащих в вооруженных силах Армении, рекомендуем армянской стороне предоставлять общественности правдивую информацию", - говорится в сообщении ГПС.