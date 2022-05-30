https://news.day.az/politics/1466438.html Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Болгарию
Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Болгарию
30 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Болгарию.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, в рамках визита запланированы встреча по стратегическому диалогу между двумя странами с участием министров иностранных дел Азербайджана и Болгарии, а также двусторонние встречи с болгарскими официальными лицами.
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