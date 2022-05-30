30 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Болгарию.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, в рамках визита запланированы встреча по стратегическому диалогу между двумя странами с участием министров иностранных дел Азербайджана и Болгарии, а также двусторонние встречи с болгарскими официальными лицами.