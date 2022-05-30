Армяне обстреляли Кяльбаджар

Вечером 30 мая подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Йухары Зогаллы Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зивель Кяльбаджарского района, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.