Турция стала стабилизирующим фактором на Кавказе

Турция является гордым и непоколебимым членом НАТО в течение 70 лет. Наша страна вступила в альянс в 1952 году после того, как отправила войска в Корею для защиты свободы и демократии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованной в The Ecomomist.

В статье отмечается, что в период холодной войны и после нее Турция была стабилизирующим и позитивным актором в регионе Ближнего Востока, Кавказа и Черного моря. Турецкая армия также в рамках миссий НАТО побывала во многих регионах мира, от Косово до Афганистана.

Протест Турции против членства Швеции и Финляндии также является решающим шагом от имени всех членов, которые также являются мишенью терроризма, говорится в статье.

"Террор не имеет религии, национальности или цвета кожи. Твердо противостоять против любой организации, целью которой является нанесение вреда гражданскому населению, является одной из важнейших миссий этого альянса. Ни одна страна не имеет привилегий в этом вопросе. Кроме того, события в Украине, соперничество сверхдержав стали новым вызовом миропорядку, евроатлантической безопасности. Это пробудило НАТО - самый большой военный союз в истории", - подчеркнул Эрдоган.