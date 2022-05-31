Милли Меджлис проводит последнее заседание весенней сессии

Началось последнее заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент).

Как передает Day.Az, в его повестку включены следующие вопросы:

1. Проект постановления Милли Меджлиса о назначении на должности членов правления Центрального банка Азербайджана.

2. Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" (первое чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных проступках, Уголовный кодекс и закон "Об обращениях граждан" (первое чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс (первое чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном архивном фонде" (первое чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (первое чтение).