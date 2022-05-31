Завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса

31 мая состоялось последнее заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спикер парламента Сахиба Гафарова сообщила, что в ходе весенней сессии было проведено 13 заседаний, принято 70 законопроектов и один конституционный закон.

Она отметила, что 95 депутатов совершили более 50 поездок в 28 стран.

Председатель Милли Меджлиса совершила официальные визиты в шесть стран и деловой визит в одну страну, в которых приняли участие около 30 депутатов.