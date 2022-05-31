https://news.day.az/politics/1466653.html Завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса
Завершилась весенняя сессия Милли Меджлиса
31 мая состоялось последнее заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спикер парламента Сахиба Гафарова сообщила, что в ходе весенней сессии было проведено 13 заседаний, принято 70 законопроектов и один конституционный закон.
Она отметила, что 95 депутатов совершили более 50 поездок в 28 стран.
Председатель Милли Меджлиса совершила официальные визиты в шесть стран и деловой визит в одну страну, в которых приняли участие около 30 депутатов.
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