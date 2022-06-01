"TEKNOFEST" был пропитан духом мира и созидания, которые возможны и в военном деле

В Баку отгремел долгожданный Международный фестиваль авиации, космоса и технологий "TEKNOFEST". Четыре дня настоящего праздника быстро пролетели, но полученные эмоции, заряд позитива никуда не исчезли. В целом, фестиваль вызвал огромный интерес в Азербайджане, что с удовольствием заметил и технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар, заявивший журналистам, что в Баку этот интерес оказался выше, чем в самой Турции.

Программа фестиваля была обширной и разнообразной, однако особое внимание, конечно, было приковано к выставленным на обозрение образцам беспилотных летательных аппаратов, после 44-дневной войны пользующихся в Азербайджане особым почетом. На "TEKNOFEST"-Азербайджан впервые демонстрировалась последняя разработка Baykar Makina - Bayraktar Akıncı. Дрон прибыл в Баку своим ходом, пролетев 2 тысячи километров над территориями трех государств. Президенты Азербайджана и Турции, посетившие фестиваль в День независимости, оставили на боку машины свои подписи.

Хотя на территории проведения фестиваля было много связанной с авиацией военной техники и военных, в небе над головами безостановочно кружили Bayraktar-ы, а во время авиашоу оглушали истребители, "TEKNOFEST" оставил впечатление радостного и интересного праздника.

""TEKNOFEST" был пропитан духом мира. Вся организация, суть и ход этого уникального фестиваля говорят о том, что не нужно воевать, а нужно заниматься созидательным трудом, который возможен и в военном деле".

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Прошедший в Баку фестиваль "TEKNOFEST" имеет большое значение для самого Азербайджана и его отношений с Турцией. То, что он проводился во время Дня независимости Азербайджана и в этот день мероприятие посетили главы Азербайджана и Турции, еще более сплотило два наших народа. Считаю очень важным, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Азербайджана Ильхам Алиев воспринимаются на мировой политической арене как люди мира. Сегодня в геополитике нужны именно такие руководители, амбиции которых направлены на мирное сосуществование, на сохранение мира между странами и народами. Посмотрите, какие проекты реализуют совместно два государства на освобожденных территориях. Это должно служить примером для всех.

На "TEKNOFEST" два руководителя еще раз показали всем, как нужно уметь дружить и как направлять усилия на сохранение мира. Тем не менее, те, кто сегодня хочет продолжать мутить воду, должны знать, что эти мирные устремления в случае какой-либо угрозы нашим народам могут вновь превратиться в железный кулак. Все силы наших стран направлены на мирное созидание, но если кто-то пойдет на нас с мечом, он от меча и погибнет. Это предупреждение прозвучало с трибуны "TEKNOFEST" из уст обоих лидеров.

Этот фестиваль, несмотря на то, что на нем представлены и военные технологии, имеет мирную и созидательную суть. Большинство разработок направлены на мирное созидание. В то время, как в разных частях мира продолжаются конфликты и войны, погибают люди, "TEKNOFEST" показал, куда можно направить знания и технологии - на улучшение благосостояние людей, а не на уничтожение и разрушение.

Да, принцип "хочешь мира - готовься к войне" в современном мире продолжает оставаться актуальным. То, что земли Азербайджана тридцать лет были под варварской армянской оккупацией, те тяготы и лишения, которые перенес наш народ, - все это показало, что быть сильным это гарантия мирного сосуществования. Сегодня мир понимает только силу. Лишь сильное государство может чувствовать себя в безопасности. Поэтому на "TEKNOFEST" демонстрировались образцы и военной техники. Но я рассматриваю их как гаранты мира и стабильности на Южном Кавказе. Это вооружение - возможность обеспечить свою безопасность и быть всегда готовыми отразить любую агрессию, любую угрозу созидательным экономическим проектам.

Я бы сказал, что "TEKNOFEST" был пропитан духом мира. Вся организация, суть и ход этого уникального фестиваля говорит о том, что не нужно воевать, а нужно заниматься созидательным трудом, который возможен и в военном деле. Представленные на фестивале разработки показали, что если знания, технические и информационные инновации будут использованы в мирных целях, это принесет в это трудное для мира время больше пользы.

Возьмем снискавшие мировую славу и любимые азербайджанским народом БПЛА Bayraktar. Турецкие дроны сыграли немалую роль в нашей победе в 44-дневной Отечественной войне. Продемонстрированный на "TEKNOFEST" в Баку БПЛА нового поколения Bayraktar Akinci - это не угроза кому-то, а демонстрация силы, направленной исключительно на обеспечение безопасности страны и отражение внешней агрессии. Или же обратим внимание на авиашоу. Турецкие и азербайджанские пилоты показали мастерство, высший пилотаж. И мы увидели, что военные самолеты могут приносить и радость. Их можно не только бояться, но и любоваться их полетом, восторгаться мастерством пилотов. При этом они, конечно же, не теряют своей функции, и на авиашоу было еще раз продемонстрировано, что есть кому профессионально защищать небо Азербайджана от посягательства из вне. Люди, знакомясь с представленными образцами военной техники и технологиями, с одной стороны, чувствовали себя защищенными, с дугой - видели, что все это может служить и мирным целям.

На фестивале были представлены не только БПЛА, но также образцы и технологии, относящиеся к разминированию, средствам связи. Главная цель, которая при этом преследовалась, на мой взгляд, заключалась в том, чтобы показать, как современные цифровые технологии могут применяться в том числе в военных целях.

Очень порадовала наша молодежь. На фестивале были представлены разработки, сделанные студентами и старшеклассниками, многие были награждены за свой труд. Думаю, это мероприятие послужит толчком для роста интереса молодежи к науке и технике, внедрению новейших технологий в Азербайджане. Потенциал нашей молодежи велик. Она не только смогла с оружием в руках разбить агрессора и восстановить территориальную целостность. Наша молодежь талантлива, грамотна, образована и может достичь больших успехов в развитии науки и новых технологий.

Лейла Таривердиева