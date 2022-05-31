Помет фантазии Давида Бабаяна

Автор: Акпер Гасанов

Я дважды бывал в Армении в качестве журналиста. В том числе и в Цахкадзоре, куда привезли, для участия в организованной Фондом Эберта конференции, Давида Бабаяна. Нет необходимости вспоминать, как тогда и сейчас он себя именует. Важно лишь то, что по сути это- один из глашатаев глупости, неадекватности, фантазий карабахских сепаратистов. Причем, настолько оголтелый, что даже ереванские политики от него шарахались.

Да, я сам был свидетелем того, как заявления Бабаяна на смех поднимали участники конференции, прибывшие в Цахкадзор из Еревана. А для представителей диппредставительств стран, которые также слушали собравшихся, речи Давида и вовсе были чем-то запредельно неуместным. Но Бабаяна никогда не останавливало то, что он выглядел классическим, если не сказать клиническим пустозвоном.

Что, собственно, подтвердили и его новые заявления. Полеты фантазии Бабаяна были не во сне, а наяву, но ощущения того, что Давид спит и видит, причмокивая, приятные ему сны, были совершенно четкие. Врача к нему не вызывали по причине бесполезности данных визитов. Диагноз Бабаяна уже всем известен, болезнь прогрессирует и мы уже видим, что пациент мечтает новыми, масштабными категориями.

Воспользовавшись данной Марком Цукербергом возможностью делиться пометом своей фантазии в Фейсбук, глашатай карабахских сепаратистов дофантазировался до утверждения, что "арцах", само его существование, является важнейшим фактором поддержания регионального и даже глобального геополитического равновесия. Нет, вспоминаются публикации в отечественных и зарубежных СМИ о том, что на временно оккупированных территориях Азербайджана процветает производство наркотических веществ, но тут Давид явно переусердствовал с доказательством их личного употребления.

Он утверждает, что если не будет "арцаха", то кардинально изменится геополитический ландшафт Закавказья, а вслед за этим и сопредельных регионов, после чего поддержание геополитического равновесия традиционными средствами (система геостратегических сдержек и противовесов и т.д.) будет практически невозможно. И это еще не все.

Согласно Бабаяну, все это приведет уже к открытой, жесткой и прямой конфронтации между центрами силы. "А что может произойти, когда невозможно поддержание геополитического равновесия традиционными средствами и когда друг против друга будут уже открыто выступать великие глобальные и региональные державы? Думаю, ответ предельно ясен. Мир даже может оказаться на пороге ядерной войны", - написал Давид Бабаян.

Ух ты! Вот прямо ядерной-ядерной, прямо войны-войны? И откуда, согласно "логике" карабахского говоруна, будут наносится удары- из Ханкенди или из Еревана? Кто и чем будет стрелять? Неужто Никол Пашинян ? Или все же Араик Арутюнян? Нет, удары по мирным гордам Азербайджана в ходе 44-дневной войны мы видели. Но это было все, на что хватило армянскую сторону. И это не спасло их от разгромного поражения.

В первые месяцы после которого Давид Бабаян кудка-то засунул свой шустрый язык. Куда именно- на этот счет есть масса версий. Но тема данной статьи не поиск места временного схрона языка бородатого карабахского говоруна, а демонстрация степени неадекватности и комичности всех тех, кто продолжает заниматься некрофилией в Ханкенди. Да, именно некрофилией. Ибо, проект, под названием "арцах" мертв.

По сути, его никогда и не было. Ведь, даже Армения, за все годы оккупации наших земель, так и не признала его. Вон, сейчас Никол Пашинян чуть ли не мамой клянется, что официальный Ереван всегда признавал территориальную целостность Азербайджана. Раз признавал, значит не было никогда никакого "арцаха", а были временно оккупированные РА территории нашей страны.

Которые были освобождены по итогам 44-дневной войны. Под чем Пашинян поставил свой автограф в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Странно, что Бабаян нас только увлекся фантазиями, что не признает очевидного. А ведь новые реалии состоят еще и в том, что по итогам трех встреч Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве Шарля Мишеля было обнуление даже словосочетания "Нагорный Карабах".

То есть, в ЕС признает только Карабах- регион Азербайджана, включающий в себя и Ханкенди, сидя в котором пока предается фантазиям Бабаян. Ему уже мерещится битва мировых держав, война цивилизаций, а может и галактик в борьбе за претворение в жизнь бреда сивого, то есть седого, Давида. Что с ним делать, в условиях неизлечимости болезненной склонности к галлюцинациям? Просто рассматривать данную персону, как анекдотическую, не более.