Фестиваль "TEKNOFEST" стал олицетворением растущей мощи Азербайджана и Турции на мировой арене

Прошедший в Баку фестиваль технологий "TEKNOFEST" содержал немало месcеджей. Помимо еще большего упрочения братства Турции и Азербайджана, он стал также сигналом о растущей технологической и научной мощи Турецкой Республики. Нас, как братское государство, усиливающиеся позиции Турции в регионе и на мировой арене не могут не радовать и не вызывать гордости.

Укрепляются позиции Анкары и на мировой политической арене. На днях в британском издании The Ecomomist вышла статья Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которой турецкий лидер разъяснил справедливую позицию Анкары по ряду вопросов, рассказал о стабилизирующей роли, которую сыграла страна в период холодной войны и после нее на Ближнем Востоке, Кавказе, регионе Черного моря.

В сегодняшней ситуации в мире Турция имеет все основания взять на себя роль стабилизирующей силы. Впрочем, такую роль она выполняла всю свою историю.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, историк, директор Центра истории Кавказа старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов.

Географически та территория, которую занимает Турецкая Республика, а ранее занимала Османская империя, действительно является срединной на Евразийском континенте. Вокруг нее Средиземноморье, Ближний Восток, Черное море, Европа, Южный Кавказ. То есть точкой сборки большинства евразийских континентальных проектов, а значит, мировых всегда были те территории, которые занимает Турция. И город Стамбул является центром, соединяющим многие проекты - цивилизационные, политические, экономические, транзитные. Нынешнее возрождение Турции говорит о том, что роль этой цивилизационной точки будет расти. И Президент Эрдоган и его единомышленники это прекрасно понимают.

Имеются серьезные перспективы превращения Турции в стабилизирующий центр в воцарившемся в мире хаосе, в актора, единственно способного реально решать сложные проблемы и влиять на процессы. На примере российско-украинского конфликта мы уже не раз это наблюдали.

Те правила, международное право, договоренности, достигнутые после Второй мировой войны, рушатся на наших глазах. Мы видим, что происходит с Организацией Объединенных Наций. Яркий пример - ее резолюции по Карабаху, которые тридцать лет не выполнялись Арменией. Азербайджанской армии пришлось взять их выполнение на себя и силой восстановить справедливость. А таких резолюций сотни и сотни, и никакой силы они не имеют. Международное право, выстроенное после Второй мировой, не действует. Хорошо известна озвученная Президентом Эрдоганом формула "мир больше пяти". Кому-то она не понравилась, но с ней не поспоришь. Мир действительно больше пяти постоянных членов Совбеза ООН, которые не справляются с новыми мировыми вызовами. А значит, Турция имеет полное право участвовать в формировании нового мирового порядка, где не будут играть ведущую роль страны, победившие в мировой войне, которую, кстати, сами же спровоцировали, разделив потом между собой мир. Должны играть роль и другие страны, имеющие моральное, духовное право на это. Миллиарды людей остались без права голоса, потому что Совбез ООН фактически игнорирует интересы большинства жителей планеты и приносит их в жертву интересам меньшинства.

Сегодняшняя ситуация в мире точно так же связана с тем, что эти пять стран делят между собой интересы, борются за свои амбиции, принося в жертву другие страны и народы. Турция не хочет больше быть жертвой этой политики и потому жестко выступает против вступления в НАТО стран, поддерживающих терроризм.

Однозначно, заявление и Эрдогана, и других турецких политиков показывает, что все эти годы Турция была вынуждена терпеть выходки Финляндии и Швеции, поддерживавших курдский терроризм и национализм. Причем, поддерживали они террористов по указке из Франции и Германии, которые прятались за этими странами. Все эти годы Турция терпела подобное отношение, но настал час, когда она полностью отыграется за всю причиненную ей боль, за огромное количество мирного гражданского населения, погибшего в результате терактов, совершенных теми, кто окопался в Финляндии и Швеции, за все вызванные этим экономические потери, за вынужденные военные расходы, которые несет Турция из-за курдского терроризма и национализма, поддерживаемого некоторыми странами Европы. Анкара полностью права в данной ситуации. Думаю, и в Хельсинки, и в Стокгольме уже прекрасно осознают, что их использовали, а теперь оставили в сложной ситуации, когда геополитический расклад меняется из-за боевых действий в Украине и те же финны и шведы хотят спрятаться под зонтик безопасности НАТО.

Кто-то где-то критикует Анкару за ее жесткую позицию в этом вопросе, пытается давить на Турцию. Но эта позиция полностью справедлива. Пытающиеся заставить турецкую сторону отказаться от своих претензий, не должны забывать, что Турция имеет вторую по мощности в НАТО сухопутную армию и, вообще, одну из самых сильных и боеспособных армий мира. И без выполнения политических условий турецкой стороны ни Финляндия, ни Швеция не смогут открыть двери НАТО и найти там безопасность и комфорт, которого многие годы лишали Турцию, поддерживая курдский терроризм и национализм.

Лейла Таривердиева